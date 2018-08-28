Назначены два помощника Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой

28 августа 2018 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Назначены два помощника Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, следует из информации на сайте Администрации Президента Азербайджана.

Так, Эмин Гусейнов и Халид Ахадов назначены помощниками Первого вице-президента.

Таким образом, число помощников Первого вице-президента Азербайджана достигло шести человек.

Отметим, что другими четырьмя помощниками Первого вице-президента Азербайджана являются Анар Алакбаров, Юсуф Мамедалиев, Эльчин Амирбеков и Гюндуз Керимов.

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