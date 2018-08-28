Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодороги Лянкяран-Лерик

28 августа 2018 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет первоначально выделено пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2019 года в разделе государственных капиталовложений необходимые финансовые средства для завершения реконструкции автомобильной дороги, указанной в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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