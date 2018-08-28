Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии вновь восстановленного фонтанного комплекса "Лебеди" на Бакинском бульваре (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялось открытие одного из исторических символов Бакинского бульвара – восстановленного фонтанного комплекса «Лебеди».

В открытии комплекса приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Фонтан «Лебеди» был установлен на Бакинском бульваре в 1960-х годах. По инициативе и под руководством великого лидера Гейдара Алиева в 1960-1980-х годах в Азербайджане была проведена широкомасштабная созидательная работа, в том числе в Баку были построены архитектурные комплексы и здания, изменившие облик столицы. Бакинский приморский парк превратился в прекрасное пространство, привлекающее всеобщее внимание. Фонтан «Лебеди», установленный на территории круга Азнефть, стал одним из любимых мест жителей и гостей нашего города. Фонтан, создание которого было вдохновлено поэмой «Семь красавиц» гениального поэта Низами Гянджеви и одноименным балетом великого композитора Кара Караева, состоял из семи скульптур лебедей. Он полюбился жителям и стал «легендарным» местом столицы.

Композиция фонтанов «Лебеди» дорабатывалась несколько раз. В начале 1960-х годов она состояла из семи лебедей и бассейна, в 1980-х годах была дополнена новыми оттенками. Из-за хаоса и запустения, царивших в стране в начале 1990-х годов, этот ансамбль, как и многие другие общественные объекты, пришел в неприглядное состояние. После реконструкции Приморского бульвара в 2007 году на месте фонтана с лебедями был создан мраморный фонтанный комплекс. Однако по историческому фонтану, прославившемуся своими лебедями, всегда была ностальгия.

По инициативе Первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой этот исторический ансамбль был восстановлен, ему возвращен исторический облик. Это место, любимое не только жителями столицы, но и многочисленными туристами, приезжающими в нашу страну, еще более украсило облик хорошеющего Баку. Благодаря восстановлению исторического облика этого ансамбля известный во всем мире Бакинский бульвар стал еще краше.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал главу государства Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о проделанной здесь работе.

В рамках проекта, реализованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, на территории построен бассейн, установлены основы для 16 фонтанов, на природных камнях скульптором Мурадом Суджаддиновым изготовлены семь скульптур лебедей. Согласно поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой работа над проектом, опирающимся на идею сохранения исторических ценностей, проведена на высоком уровне. Одним из важных моментов является то, что лебеди, как и в 1960-х годах, изготовлены в разных размерах и изображены в разных позах. При сооружении фонтанов особое внимание было уделено освещению. Сейчас это пространство станет не только любимым местом отдыха местных жителей и туристов, но и оживит воспоминания об этой части бульвара, очень популярной в прошлом.

Глава государства и Первая леди посмотрели также территорию городка «Малая Венеция» в Приморском национальном парке. Здесь уложено новое покрытие, посажены новые деревья, территория вокруг благоустроена.

Сегодня Баку, соединяющий в себе как европейский, так и восточный архитектурный колорит, стал городом, привлекающим внимание мира своей красотой, городом, который туристы выбирают для путешествий. Возвращение прежнего облика фонтанному комплексу «Лебеди», являющемуся одним из исторических символов Баку, не только приумножает красоту нашей столицы, но и имеет большое значение с точки зрения продолжения традиций и сохранения следов истории в современной архитектуре.

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