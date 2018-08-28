Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Бакинского книжного центра, созданного по инициативе Фонда Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Бакинского книжного центра, созданного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Глава государства и Первая леди разрезали ленту, символизирующую открытие Центра.

Директор Центра Гюнель Рзаева рассказала о созданных здесь условиях. Площадь этого Центра, расположенного на пересечении столичных улиц Узеира Гаджибейли и Гоголя, составляет около 2500 квадратных метров. В Бакинском книжном центре, основной целью деятельности которого является повышение интереса к чтению, будут продаваться бестселлеры мировой литературы на азербайджанском и других языках, уникальные альбомы об искусстве, путеводители для туристов, музыкальная литература и ноты. Здесь будут представлены книги более 10 тысяч наименований на различных языках и в различных жанрах. В Центре читатели могут приобрести издания не только на азербайджанском, но и на русском, английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.

При работе над проектом Центра особое внимание было уделено тому, чтобы книголюбы, наряду с приобретением различных изданий, имели возможность приятно провести свой досуг. Здесь функционирует также кафе Coffeemood, отдыхая в котором гости смогут ознакомиться с представленными в Центре книгами и журналами. Чтение за чайным столом, перед окнами, из которых открывается вид на город, доставит посетителям особое удовольствие.

Гости Книжного центра, наряду с различными изданиями, смогут также приобрести здесь сувениры об Азербайджане национального бренда I love Baku и продукцию «Азермарки».

На установленных в Центре мониторах будет представляться информация о книжных новинках. Вместе с тем, книголюбы будут получать информацию о продаваемых в Центре книгах посредством сенсорных экранов. Здесь также имеются читальный зал, учебный уголок для занимающихся научной деятельностью.

В Центре имеются уголки для лиц с нарушениями зрения, детей, в распоряжение книголюбов предоставлено пространство, предусмотренное для проведения различных литературных и культурных мероприятий.

Здесь регулярно будут проводиться различные презентации книг, встречи с известными писателями, поэтами, популярными деятелями культуры и искусства, мастер-классы. Кроме того, для повышения интереса детей и подростков к чтению в Центре предусматривается проведение дней чтения с участием известных лиц, языковых курсов и других мероприятий. Сайт Бакинского книжного центра будет функционировать на трех языках, и читатели посредством этой интернет-страницы смогут заказывать книги.

В Бакинском книжном центре читателям также предлагаются издания Фонда Гейдара Алиева по различным областям. Интересные издания Фонда о великом лидере Гейдаре Алиеве, нашей истории, культуре, искусстве, выдающихся личностях играют важную роль с точки зрения пропаганды нашей страны на различных языках.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели сигнальные экземпляры изданного в 1941 году произведения Низами Гянджеви «Искендернаме» и исторического произведения Н.Дубровина «Закавказье», выпущенного в 1866 году.

Ознакомившись с центром, глава государства и его супруга пожелали успехов деятельности Бакинского книжного центра.

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