Йылдырым: Турция и Азербайджан - два братских государства

29 августа 2018 07:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция являются двумя дружественными и братскими странами, которые действуют сообща на региональной и международной арене. Об этом заявил журналистам председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым в Баку.

Спикер подчеркнул, что Азербайджан и Турция - это «один народ - два государства». «Мы являемся двумя дружественными и братскими странами, которые действуют сообща при решении региональных вопросов и на международной арене. Уверен, что этот визит придаст импульс дальнейшему развитию наших отношений. Испытываю чувство удовлетворения в связи с пребыванием в такой прекрасной стране, как Азербайджан, сердечно приветствую весь азербайджанский народ», - сказал Йылдырым.

Напомним, возглавляемая спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом делегация прибыла во вторник в Азербайджан.

Бинали Йылдырыма в аэропорту встретил первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфат Аскеров.

Это первый визит Йылдырыма в Азербайджан после его назначения на пост спикера парламента.

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