Делегация ВС Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с положениями протокола заседания азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне делегация во главе с начальником Главного управления инспекции и оценивания Сухопутных войск Вооруженных сил Турции бригадным генералом Фаруком Йылдырымом находится с визитом в Азербайджане, передает в среду минобороны Азербайджана.

В рамках визита турецкая делегация встретилась с начальником Главной военной инспекции министерства обороны Азербайджана генерал-майором Закиром Агаевым.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития сотрудничества, а также обсудили возможности дальнейшего развития двусторонних отношений.

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