Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Грузии (ФОТО) (версия 2)

29 августа 2018 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Грузии в стране Зураба Патарадзе.

Посол Зураб Патарадзе обошел строй почетного караула.

Зураб Патарадзе вручил Президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Грузией имеют богатую историю, глава государства отметил успешное развитие дружественных отношений в различных сферах. Президент Ильхам Алиев сказал, что ряд важных глобальных проектов, реализованных в результате активного сотрудничества Азербайджана с Грузией, имеют большое значение не только в регионе, но и на более широком пространстве. Выразив уверенность в дальнейшем развитии отношений между нашими странами, глава государства пожелал послу успехов в будущей деятельности.

Зураб Патарадзе сказал, что испытывает чувство гордости в связи с назначением послом в Азербайджане. Подчеркнув, что Азербайджан является важным стратегическим партнером для Грузии, Зураб Патарадзе выразил уверенность в том, что братские отношения между двумя странами будут постоянно укрепляться. Посол сказал, что в период деятельности приложит усилия для дальнейшего расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

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