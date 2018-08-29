Важно еще больше развивать культурные связи между Турцией и Азербайджаном - Бинали Йылдыры

29 августа 2018 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Важно еще больше развивать культурные связи между Турцией и Азербайджаном. Об этом в среду, в рамках визита в Азербайджан сказал председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым, во время встречи с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым.

Йылдырым отметил, что в рамках визита будут проведены обсуждения по развитию двустороннего и регионального сотрудничества, межпарламентских связей между Турцией и Азербайджаном.

Йылдырым отметил, что связи между двумя странами находятся на совершенном уровне, во всех сферах установлено очень тесное и эффективное сотрудничество.

Спикер турецкого парламента также отметил важность дальнейшего расширения культурных связей между Турцией и Азербайджаном, между которыми имеются братские и дружественные отношения.

В свою очередь, Асадов отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются во всех направлениях. Спикер азербайджанского парламента также сказал, что политические связи между странами находятся на высоком уровне, добавив, что в развитии этих отношений большую роль играют взаимные визиты глав государств.

Асадов сказал, что товарооборот между двумя странами исчисляется в миллиардах. В 2017 году двусторонний товарооборот достиг 2,6 миллиардов долларов. Обе страны усердно работают над тем, что увеличить объемы товарооборота.

Председатель азербайджанского парламента коснулся совместных региональных проектов, осуществляемых двумя странами, и сказал, что эти проекты окажут большую помощь в улучшении благосостояния обеих стран.

Огтай Асадов также сказал, что связи между парламентами двух стран также постоянно расширяются, отметив, что 59 депутатов азербайджанского парламента являются членами межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банковские металлы в Азербайджане подешевели
Бизнес 19:41
BP Azerbaijan огласила объем выделенных средств на социальные проекты
Общество 19:41
BP Azerbaijan о возможности экспорта газа с «Шафаг-Асиман» по ЮГК (Эксклюзив)
Энергетика 18:56
Израильского журналиста восхитили в Баку Центр Гейдара Алиева и азербайджанская кухня
Туризм 18:35
В Азербайджане при поддержке АБР могут появиться плавающие солнечные электростанции
Энергетика 18:09
Азербайджанский производитель алкоголя и соков заключил контракт с российской компанией на крупную сумму
Бизнес 17:31
Лента новостей
В Азербайджане проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений (ФОТО)
Общество 20:29
Посол Аргентины в Азербайджане завершил дипмиссию
Политика 20:26
Аэропорт Узбекистана объявляет тендер на поставку полиэтиленовой пленки
Тендеры 20:10
Делегация ВС Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Политика 20:10
В Лос-Анджелесе появится бульвар Обамы
США 20:00
В Бакинском международном автовокзале ожидается ряд нововведений
Общество 19:58
Узбекские авиалинии объявляют тендер на приобретение информационных стикеров
Тендеры 19:52
В Китае четыре человека погибли из-за оползней
Китай 19:47
Президент Ильхам Алиев внес изменения в устав Фонда молодежи Азербайджана
Политика 19:45