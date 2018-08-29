Приезд армянского игрока в покер на оккупированные азербайджанские земли говорит о плачевном состоянии вражеской армии - депутат

29 августа 2018 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армянская армия находится в состоянии серьезной депрессии, и не способна укомплектовать свой личный состав, и достигшая призывного возраста армянская молодежь массово покидает страну.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу сказал, что и в армянском обществе угасла эйфория от оккупации и уже формируются объективные представления о реальной военно-политической и геостратегической ситуации.

"На данном этапе приходит понимание того, что Азербайджан и его Вооруженные силы входят в число сильнейших, не только в регионе, но и во всем постсоветском пространстве в целом, и земли этой страны невозможно будет бесконечно удерживать под оккупацией. Кроме того, стратегическое наступление азербайджанской дипломатии, сделало традиционных союзников Армении партнерами Азербайджана. Это же создало серьезную фобию в армянском обществе и в армии. В сложившейся критической ситуации армяне стараются воодушевить захватнические бандформирования, приведя на оккупированные азербайджанские земли американского игрока в покер, армянского происхождения Дэна Билзеряна. Но это не возможно. Все понимают, что с такими людьми, как Билзерян нельзя построить армию и растягивать факт оккупации. Эта ситуация сама по себе демонстрирует, в каком плачевном состоянии находятся захватническая армянская армия", - сказал Бабаоглу.

Бабаоглу отметил, что ни одна уважающая себя страна и серьезная армия никогда не допустит такой дешевой рекламы.

"Лучше пусть армяне задумаются об уходе с оккупированных азербайджанских земель. Это было бы самым верным шагом как для них самих, так и, в целом, для будущего региона", - сказал депутат.

Отметим, что проживающий в США игрок в покер армянского происхождения Ден Билзерян был привезен в оккупированные азербайджанские земли, где стрелял по целям из различных видов оружия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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