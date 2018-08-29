Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции (ФОТО) (версия 2)

29 августа 2018 16:37 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:13)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Глава государства в первую очередь поздравил Бинали Йылдырыма с избранием на пост председателя Великого национального собрания Турции. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, являясь премьер-министром и работая на других должностях, Бинали Йылдырым вносил вклад в дело укрепления турецко-азербайджанских братских связей, реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Отметив, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией постоянно развиваются во всех сферах, глава государства подчеркнул, что реализуемые нашими странами совместные глобальные проекты, в том числе проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс имеют важное значение. Глава государства сказал, что Турция и Азербайджан во все времена поддерживали друг друга и сегодня они вместе. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период пребывания Бинали Йылдырыма в должности председателя Великого национального собрания Турции межпарламентские связи будут успешно развиваться, пожелал ему успехов на этом посту.

Выразив признательность за теплые слова и поздравления, председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Подчеркнув успешное развитие турецко-азербайджанских дружественных и братских отношений во всех сферах, Бинали Йылдырым высказал уверенность в дальнейшем укреплении наших связей. Выразив удовлетворение тем, что свой первый официальный визит в качестве председателя Великого национального собрания Турции совершает в Азербайджан, Бинали Йылдырым отметил, что по сравнению с периодом, когда он впервые посетил Азербайджан 15 лет назад, наша страна добилась очень большого развития, и прогресс Азербайджана вызывает в Турции чувство большой радости.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия главе государства Турции.

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