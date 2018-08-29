Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о заповеднике "Ичеришехер"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в "Положение о государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер"", утвержденное указом Президента Азербайджана от 28 февраля 2005 года.

Согласно изменениям, Управление историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в случаях и порядке, предусмотренных Градостороительным и строительным кодексом Азербайджана, выдает разрешение на строительство и установку рекламных конструкций независимо от их размера, на внесение в них конструктивных изменений, их эксплуатацию и размещение рекламы в соответствие с законом "О рекламе".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.