Продолжаются гастроли шутов и клоунов по оккупированным ВС Армении территориям Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Гастроли шутов и клоунов по оккупированным со стороны ВС Армении территориям Азербайджана продолжаются, сказал Trend в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, очередным из них стал член Европейского парламента, глава политической партии, состоящей из одного человека, политический шут и маргинал Мартин Зоннеборн.

"Достаточно взглянуть на плакат политической пропаганды этого человека. Очевидно, глава армянского лобби в Брюсселе Каспар Карампетян, расходуя большие деньги, от безысходности может привозить на оккупированные территории Азербайджана лишь политиков-клоунов. Потому что здравомыслящие люди, узнавая о реалиях конфликта, фактах оккупации и кровавых этнических чисток, осознают, кто есть кто, и держатся в стороне от подобных агитаторов. Я бы даже сказал, что армянский лоббист Карампетян, ранее организовывавший такие поездки за счёт собственных средств, сам того не ведая, послужил доведению истинных реалий об оккупации до некоторых нужных людей. Интересно, кто следующий в очереди на параде клоунов – сёстры Кардашьян?" - сказал пресс-службы МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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