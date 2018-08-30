Президент Ильхам Алиев: Китай является надежным партнером и дружественной для Азербайджана страной (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с председателем Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Ли Сяолинь.

Глава государства, подчеркнув, что Китай является надежным партнером и дружественной для Азербайджана страной, с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Китайскую Народную Республику и встречи с руководством страны. Президент Ильхам Алиев отметил еще большее развитие двусторонних отношений за прошедший после того визита период, визиты китайских делегаций высокого уровня в Азербайджан. Глава государства подчеркнул, что за прошедший период политические и экономические связи еще больше укрепились. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит госпожи Ли Сяолинь будет интересным и плодотворным, послужит дальнейшему расширению связей между нашими странами.

Председатель Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Ли Сяолинь, отметив, что впервые совершает визит в Азербайджан, подчеркнула, что для нее большая честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым. Она сказала, что процессы развития в столице, свидетелями которых члены делегации стали за короткое время пребывания в Баку, произвели на них глубокое впечатление. Ли Сяолинь проинформировала о деятельности руководимой ею структуры. Она отметила, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан развивается и это чувствуется повсюду. Гостья проинформировала о совместной с Фондом Гейдара Алиева деятельности, подчеркнула наличие возможностей для реализации интересных проектов.

В ходе беседы было обсуждено сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, отмечено, что китайские туристы проявляют большой интерес к Азербайджану.

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