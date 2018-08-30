В Интерпол направлено обращение в связи с международным розыском незаконно посетившего оккупированные территории Азербайджана Дэна Билзеряна (версия 2)

30 августа 2018 14:26 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Интерпол направлено обращение для объявления в международный розыск незаконно посетившего оккупированные территории Азербайджана армянского шулера Дэна Билзеряна. Об этом в четверг говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В результате проведенного Генпрокуратурой расследования стало известно, что гражданин зарубежной страны Дэн Билзерян 28 августа, вступив в преступную связь с лицами в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, прибыл незаконно, пройдя в составе организованной группы через территорию Армении, в город Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты, а также с целью пропаганды на международном уровне незаконного режима под названием «Нагорно-Карабахская Республика» в демонстративной форме осуществлял из оружия, незаконно добытого на оккупированных территориях, выстрелы из гранатомета, ружья и другого огнестрельного оружия.

По данному факту в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 228.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 318.2 (Пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы).

Решением суда в отношении Дэна Билзеряна была избрана мера пресечения в виде ареста и по линии Интерпола направлено обращение об объявлении его в международный розыск.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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