Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об удостоверении личности гражданина

30 августа 2018 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ "Об утверждении "Положения по применению закона Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" от 23 октября 2013 года.

Согласно изменениям, ответственный сотрудник органа, выдающего удостоверение, после проверки данных на заявлении-анкете будет подтверждать своей подписью правильность этих данных, и вносить их вместе с фотографией и отпечатками пальцев гражданина в Межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему "Вход-выход и регистрация".

Снятие отпечатков пальцев гражданина, а также съемка в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) фотографии будет осуществляться органом, выдающим удостоверение.

Отпечатки пальцев (один палец с каждый руки) владельца удостоверения будут записаны на электронный носитель (чип) удостоверения личности.

При выдаче удостоверения личности лицам, не достигшим 15 лет, отпечатки пальцев гражданина не снимаются, а также не требуется медицинская справка о цвете глаз и росте гражданина.

Согласно изменениям, указ вступает в силу не с первого января 2019 года, а с первого сентября 2018 года.

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