Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан

30 августа 2018 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг завершился визит в Азербайджан премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.

Мамуку Бахтадзе в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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