Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В четверг завершился визит в Азербайджан премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.
Мамуку Бахтадзе в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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