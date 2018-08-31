В рамках сессии Генассамблеи ООН может состояться встреча глав МИД Азербайджана и Армении

31 августа 2018 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН может состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом в пятницу сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что в рамках предстоящей сессии Генассамблеи ООН при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ предусматривается проведение встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

«Сессия пройдет в сентябре в Нью-Йорке. Точная дата встречи министров будет уточнена по дипломатическим каналам», - сказал глава пресс-службы МИД.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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