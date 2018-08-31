Официальный Баку приветствует позицию канцлера Германии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

31 августа 2018 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный Баку приветствует позицию канцлера Германии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в пятницу сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Двусторонние и многосторонние связи между Азербайджаном и Европейским союзом развиваются, отметил Гаджиев.

«Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 июля по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюссель для участия в саммите НАТО внес важный вклад в развитие связей между Азербайджаном и ЕС», - сказал глава пресс-службы МИД.

Он отметил, что недавний визит в Азербайджан канцлера Германии Ангелы Меркель внесет важный вклад в развитие связей как с ЕС, так и Германией.

«Мы приветствуем позицию канцлера Германии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как мы отметили, Азербайджан является сторонником урегулирования конфликта мирным путем, в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана. Должны быть мобилизованы все международные усилия, в том числе усилия сопредседателей Минской группы, чтобы обеспечить исполнение резолюций Совета безопасности ООН по данному конфликту и осуществить вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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