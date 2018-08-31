Число незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана значительно сократилось - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Число незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана значительно сократилось.

Об этом в пятницу сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в результате применения Азербайджаном списка «нежелательных лиц» и осуществленных в связи с этим мероприятий наблюдается тенденция значительного уменьшения числа незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана.

«Достаточно серьезные и здравомыслящие люди стараются максимально воздерживаться от подобных визитов и очень хорошо сознают их правовые, политические и моральные последствия. Однако армянская сторона, видя снижение их числа, обращается к совершенно несерьезным людям, стараясь организовать их визиты и создать фон якобы «увеличения числа визитов на оккупированные территории», - сказал глава пресс-службы МИД.

Гаджиев отметил, что, если взглянуть на этих людей, то на объективных фактах можно убедиться, что это совершенно несерьезные и в определенной степени непрофессиональные люди.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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