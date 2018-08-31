Азербайджан изучает информацию о закупке Арменией оружия в Индии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан изучает распространившуюся в армянских СМИ информацию относительно закупки Арменией оружия в Индии.

Об этом в пятницу сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что посольству Азербайджана в Индии поручено изучить данную информацию.

"Нашему диппредставительству в Индии дана инструкция уточнить, насколько достоверна эта информация, размещенная в армянских СМИ, и при необходимости встретиться по данному вопросу с индийской стороной", - сказал глава пресс-службы МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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