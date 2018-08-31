Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона

31 августа 2018 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона.

"Глубоко опечален известием о кончине Иосифа Давыдовича Кобзона. От имени азербайджанского народа и от себя лично выражаю вам, всем родным и близким Иосифа Давыдовича глубокие искренние соболезнования.

Имя Иосифа Кобзона – выдающегося мастера-певца, видного общественно-политического деятеля навсегда вошло в славную летопись советской и российской культуры. Его наполненные теплотой песни занимают особое место в сердцах многих поколений.

Благодаря многогранности дарования, неповторимому голосу и врожденному музыкальному таланту Иосиф Кобзон стал символом целой эпохи. Занимая ответственный пост в Государственной Думе, он активно содействовал сохранению и обогащению культурного наследия.

За вклад в развитие культурных связей, укрепление добрых отношений между Азербайджаном и Россией Иосиф Кобзон был награжден государственными орденами Азербайджанской Республики - «Шохрат» («Слава») и «Достлуг» («Дружба»), а также «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

Искренне разделяю вашу боль в связи с этой тяжелой утратой, скорблю вместе с вами", - говорится в соболезновании главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президенту Ильхаму Алиеву вручено удостоверение личности нового поколения под номером один (ФОТО)
Политика 10:51
Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран
Политика 30 августа 20:40
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об удостоверении личности гражданина
Политика 30 августа 19:18
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия должны приложить дополнительные усилия для увеличения торгового оборота (ФОТО)
Политика 30 августа 13:26
Президент Ильхам Алиев: Китай является надежным партнером и дружественной для Азербайджана страной
Политика 30 августа 10:21
Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о заповеднике "Ичеришехер"
Политика 29 августа 22:48
Лента новостей
Азербайджан изучает информацию о закупке Арменией оружия в Индии
Политика 14:01
Глава МИД Японии посетит Азербайджан
Политика 13:31
ЗАО "AzerGold" запустило проект по производству монет и слитков из местного золота и серебра
Бизнес 13:06
В Монако представлен логотип Лиги Европы УЕФА "Баку 2019" (ФОТО)
Спорт 13:03
Число незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана значительно сократилось - Хикмет Гаджиев
Политика 13:03
Израиль и Филиппины подпишут договор о защите прав работников по уходу
Израиль 13:02
Казахстан и Узбекистан намерены реализовать крупные совместные проекты
Казахстан 12:57
Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился
Беларусь 12:51
МИД КНР: США не смогут сломить Китай новыми торговыми пошлинами
Китай 12:46