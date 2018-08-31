Президенту Ильхаму Алиеву вручено удостоверение личности нового поколения под номером один (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого сентября начнется применение электронных удостоверений личности нового поколения.

Президенту Ильхаму Алиеву в пятницу вручено удостоверение личности гражданина Азербайджана номер один нового поколения с биометрическими показателями.

Глава государства сфотографировался для удостоверения личности. Президент Ильхам Алиев поставил электронную подпись. Электронное удостоверение личности номер один было вручено главе государства.

Министр внутренних дел Рамиль Усубов и министр экономики Шахин Мустафаев проинформировали Президента Ильхама Алиева о подготовке и предоставлении гражданам электронного удостоверения личности.

Отметим, что удостоверения личности нового поколения с точки зрения безопасности будут более совершенными, чем старые удостоверения. В этих удостоверениях будет размещен электронный носитель – чип, содержащий информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном статусе, а также биометрическое фото владельца удостоверения личности и другие индивидуальные данные. Граждане для получения удостоверения личности нового поколения, отвечающего всем параметрам, с защитой от подделок и оцифрованной информацией могут обратиться во все территориальные органы полиции и центры "Службы ASAN".

Печать удостоверений личности будет осуществляться в 10 региональных центрах министерства внутренних дел и в центре "Службы ASAN".

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