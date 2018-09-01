Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 93 млн манатов

1 сентября 2018 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным cилам Азербайджана собраны средства в размере 93.412.236,19 маната, 213.577,88 доллара США, 12436,0 евро и 5000,0 рублей.

Об этом говорится в субботу в сообщении минобороны Азербайджана.

Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

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