Владимир Путин: Россия продолжит оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Президент России Владимир Путин сказал, выступая в субботу в Сочи совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

"Уважаемые дамы и господа. Как вы помните, в середине августа мы вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым участвовали в Каспийском саммите, по итогам которого была подписана важнейшая Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. А сегодня мы с большим удовольствием принимаем Президента Азербайджанской Республики с визитом в нашей стране.

Только что завершились переговоры, которые прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подчеркну, что Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский и взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга. Убежден, что сегодняшние переговоры, в которых приняли участие руководители ключевых ведомств и представители бизнеса, придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей. Именно на это нацелены подписанное с Президентом Азербайджана совместное заявление, а также солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений.

Прежде всего отмечу план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества. Этот программный документ включил в себя так называемые дорожные карты по таким важным вопросам, как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, а также расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических обменов", - сказал Владимир Путин.

Что касается двусторонних экономических связей, Президент России отметил, что они развиваются весьма активно.

"Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35 процентов, достигнув 2,5 миллиарда долларов. Прямые капиталовложения России в Азербайджан составили 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке действуют около 700 совместных компаний, треть из них со стопроцентным российским капиталом. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Российско-азербайджанский деловой совет только в прошлом году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более 450 миллионов долларов.

В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании. Это и «Газпром», и «Транснефть», и «Лукойл». Вообще, энергосистемы России и Азербайджана функционируют в интегрированном режиме. Углубляется кооперация в промышленной сфере. Упомяну несколько успешных совместных проектов, которые мы обсуждали с Ильхамом Гейдаровичем. Например, КАМАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе. Российская компания «Р-Фарм» вложила 74 миллиона долларов в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году. «Газпромбанк» участвует в развитии Сумгайытского химико-промышленного парка, инвестиции составляют порядка 750 миллионов долларов.

Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание Международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит западно-европейские рынки с азиатскими производителями. Это позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу. Общая протяженность этой артерии составит более 7 тысяч километров. Она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное сообщение. При этом существенная часть коридора «Север-Юг» пойдет по территориям России и Азербайджана. Подчеркну, что работа по отдельным участкам маршрута уже ведется. В будущем году наши страны намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур", - сказал Владимир Путин.

Президент РФ сказал, что была обсуждена и тематика межрегионального сотрудничества.

"Более 70 субъектов Российской Федерации поддерживают экономические связи с Азербайджаном. При этом 17 из них заключили рамочные соглашения о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В октябре текущего года состоится очередное межрегиональное собрание, очередной межрегиональный форум, мы сейчас обсуждали, планировали в Гяндже, но, может быть, наши друзья организуют это в Баку.

С удовлетворением отметили насыщенность двусторонних контактов в области культуры и образования. В России обучается более 11 тысяч азербайджанских студентов, из них около тысячи - за счет федерального бюджета Российской Федерации. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот стипендий.

На регулярной основе проходят заседания созданного по инициативе президентов России и Азербайджана Бакинского международного гуманитарного форума. Ожидается, что в конце года на очередное, шестое заседание форума в Баку приедет более 500 участников.

И, конечно, мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. В частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта.

И в заключение хотел бы поблагодарить Президента Азербайджана, всех наших азербайджанских друзей, коллег за содержательные и результативные переговоры. Убежден, что достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанской дружбы, будут способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов. Благодарю вас за внимание", - добавил Президент России.

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