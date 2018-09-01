Президент Ильхам Алиев: Cогласованные вопросы позволят еще больше увеличить товарооборот между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - Cогласованные сегодня вопросы позволят еще больше увеличить товарооборот между Азербайджаном и Россией.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в субботу в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным заявлением для прессы.

"Мы подробно остановились на экономической проблематике и с удовлетворением отмечаем рост товарооборота, большие перспективы на будущее. То, что сегодня было обсуждено и согласовано, а именно дорожные карты по разным направлениям экономического сотрудничества, позволит еще больше увеличить товарооборот между нашими странами, который и так отличается большим динамизмом. И в этом году, несмотря на бурный рост в прошлом году, товарооборот тоже вырос", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и находится на первом месте для азербайджанских экспортеров ненефтяной сферы.

"То есть это уже само по себе говорит о масштабах и важности сотрудничества между нашими странами.

Очень много инвестиционных проектов, о которых Владимир Владимирович сказал, осуществляются и имеют перспективу на будущее. В целом, в торгово-экономической сфере мы ожидаем увеличения товарооборота, укрепления интеграционных связей и создания еще лучших предпосылок для сотрудничества между нашими компаниями.

Конечно, немаловажную роль в этом играют транспортные проекты. Россия и Азербайджан – соседи, нас объединяют и железные дороги, и автомобильные дороги, и воздушное сообщение очень активное - и пассажирское, и грузовое. И мы подробно обсуждали дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для наших стран, а также для наших соседей. Владимир Владимирович отметил важность реализации проекта «Север-Юг». Азербайджан со своей стороны на территории Азербайджана осуществил уже все важные инфраструктурные проекты в этом направлении, и в этом году по сравнению с прошлым годом по транспортному коридору Север-Юг транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты. Тем самым транзитные возможности наших стран увеличатся, будут созданы тысячи новых рабочих мест", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня подписаны важные документы в сфере сотрудничества в нефтегазовой сфере. «Это традиционная сфера нашего сотрудничества. Есть очень хороший потенциал, перспективы. Владимир Владимирович отметил активное участие российских банков в осуществлении многих важных транспортных, инфраструктурных, промышленных проектов в Азербайджане. Мы это очень приветствуем", - добавил глава государства.

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