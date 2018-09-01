Президент РФ: В будущем году Азербайджан и Россия намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур

БАКУ /Trend/ - В будущем году Азербайджан и Россия намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур.

Об этом, в частности, Президент России Владимир Путин сказал, выступая в субботу в Сочи совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

Что касается двусторонних экономических связей, Владимир Путин отметил, что они развиваются весьма активно.

"Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35 процентов, достигнув 2,5 миллиарда долларов. Прямые капиталовложения России в Азербайджан составили 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке действуют около 700 совместных компаний, треть из них со стопроцентным российским капиталом. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Российско-азербайджанский деловой совет только в прошлом году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более 450 миллионов долларов", - сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что энергосистемы России и Азербайджана функционируют в интегрированном режиме, углубляется кооперация в промышленной сфере.

"Упомяну несколько успешных совместных проектов, которые мы обсуждали с Ильхамом Гейдаровичем. Например, КАМАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе. Российская компания «Р-Фарм» вложила 74 миллиона долларов в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году. «Газпромбанк» участвует в развитии Сумгайытского химико-промышленного парка, инвестиции составляют порядка 750 миллионов долларов. Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание Международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит западно-европейские рынки с азиатскими производителями", - сказал Президент России.

Владимир Путин отметил, что данный коридор позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу.

"Общая протяженность этой артерии составит более 7 тысяч километров. Она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное сообщение. При этом существенная часть коридора «Север-Юг» пойдет по территориям России и Азербайджана. Подчеркну, что работа по отдельным участкам маршрута уже ведется. В будущем году наши страны намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур", - добавил Владимир Путин.

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