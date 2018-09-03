Президент Ильхам Алиев принимает участие в VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (версия 2)

3 сентября 2018 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в культурном центре «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики начал работу VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В Саммите принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретил принимающих участие в Саммите Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Главы государств и правительств обошли территорию культурного центра «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова, осмотрели демонстрируемые здесь на открытом воздухе памятники, отражающие культуру, а также историю этой страны, памятники известных личностей кыргызского народа.

Затем было сделано совместное фото.

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