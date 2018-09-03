Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Кыргызстаном открываются хорошие перспективы для сотрудничества в транспортной сфере

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Кыргызстаном открываются хорошие перспективы для сотрудничества в транспортной сфере.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в понедельник в городе Чолпон-Ата.

"Очень рад посетить братский Кыргызстан, такой прекрасный край. Как Вы отметили, Иссык-Куль – жемчужина Кыргызстана. Думаю, что это место очень значимо для всего мира. Это – уникальный природный памятник, радующий киргизов и всех приезжающих в это прекрасное место.

Хотел бы поздравить Вас по случаю проведения Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Уверен, что это важное мероприятие, которое подтверждает наше единство, сотрудничество, а также создает хорошие возможности для обсуждения двусторонних отношений", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с Кыргызстаном.

"Намерены повысить сотрудничество по всем направлениям – и в политической, и в экономической сферах. Открываются хорошие перспективы для сотрудничества в транспортной сфере. Уверен, что наша сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашим отношениям, которые будут успешно развиваться и в дальнейшем", - сказал Президент Азербайджана.

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