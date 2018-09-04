Внесены изменения в состав коллегии Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана

4 сентября 2018 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решением премьер-министра Новруза Мамедова в состав коллегии Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана внесены изменения.

Согласно решению, количество членов коллегии Государственного комитета по градостроительству и архитектуре составило девять человек и представлено в нижеследующем составе:

Председатель коллегии: председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре; члены коллегии: заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, председатель Государственного комитета про градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики, руководитель Аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку, директор Государственного главного проектного Института "АзерДовлятЛайихе" Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, директор Бакинского государственного проектного института Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, директор Азербайджанского научно-исследовательского института строительства и архитектуры Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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