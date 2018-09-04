Генсек ОБСЕ посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер совершит рабочий визит в Азербайджан.
Об этом во вторник сообщил Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, визит планируется на 11 сентября.
"Томас Гремингер приедет в Баку вечером 11 сентября. Ожидается проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. В рамках встречи будут обсуждены политические, экономические и гуманитарные вопросы. В частности будет обсужден процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Гаджиев.
Это первый визит Гремингера в Азербайджан после того, как он был назначен генсеком ОБСЕ в июле прошлого года в результате т.н. процедуры умолчания - после того, как 12 июля Постоянный совет ОБСЕ согласовал единую кандидатуру, выдвинул на эту вакантную должность Гремингера и обратился к главам МИД ОБСЕ с просьбой утвердить представленного кандидата в течение пятидневной процедуры.
Назначение вступило в силу, поскольку со стороны руководителей внешнеполитических ведомств не последовало возражений до крайнего срока, в качестве которого было обозначено 18 июля.
Ранее Гремингер являлся постоянным представителем Швейцарии при ОБСЕ.
(Автор: Анвар Мамедов)
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