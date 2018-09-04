В Гяндже назначен новый генеральный консул Турции

БАКУ /Trend/ - Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана Парвин Мирзазаде принял новоназначенного в Гянджу генерального консула Турции Заки Озтюрка, говорится во вторник в сообщении МИД.

В ходе встречи Озтюрк представил Парвину Мирзазаде патентный документ в связи со своим назначением генеральным консулом.

Мирзазаде пожелал успехов генеральному консулу в будущей деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касающийся дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, перспектив дальнейшего развития этих связей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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