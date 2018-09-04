В Гяндже назначен новый генеральный консул Турции

БАКУ /Trend/ - Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана Парвин Мирзазаде принял новоназначенного в Гянджу генерального консула Турции Заки Озтюрка, говорится во вторник в сообщении МИД.
В ходе встречи Озтюрк представил Парвину Мирзазаде патентный документ в связи со своим назначением генеральным консулом.
Мирзазаде пожелал успехов генеральному консулу в будущей деятельности.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями касающийся дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, перспектив дальнейшего развития этих связей.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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