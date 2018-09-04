Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

4 сентября 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о призыве граждан на срочную военную службу с 1 по 30 октября 2018 года и увольнении в запас военнослужащих.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2018 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2000 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1983-1999 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 октября 2018 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету министров поручено для исполнения данного распоряжения осуществить меры, предусмотренные законодательством.

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