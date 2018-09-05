Обнародована дата визита исполнительного директора Международного энергетического агентства в Азербайджан

5 сентября 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол посетит Азербайджан 12 сентября.

Об этом сообщили в среду Trend в МЭА.

Как сказал Бирол ранее в интервью Trend, Азербайджан является ценным партнером Международного энергетического агентства.

"Мы тесно сотрудничаем в рамках программы EU4Energy, тем самым улучшая данные и статистику, а также энергетическую политику", - сказал он.

Исполнительный директор МЭА также рассказал о своем предстоящем визите в Азербайджан.

"С нетерпением жду встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, когда приеду в Баку в сентябре этого года. Нам предстоит обсудить многое, в том числе важную роль Азербайджана в качестве энергетического транзитного хаба. Мы также обсудим пути для еще большего расширения сотрудничества между МЭА и Азербайджаном", - сказал он.

Кроме того, Бирол отметил, что Азербайджан играет очень важную роль в глобальной энергетической системе.

"Азербайджан является крупным производителем нефти и газа и стратегически важным транзитным энергетическим хабом. Азербайджан играет роль энергетического моста между регионом Каспийского моря и Европой, предоставляя возможности для повышения глобальной энергетической безопасности и принося экономические выгоды региону", - отметил он.

Международное энергетическое агентство является автономной организацией, работа которой заключается в обеспечении надежной, доступной и чистой энергии для 29 стран-членов. Первоначальная роль МЭА, основанного в ответ на нефтяной кризис 1973/74 годов, заключалась в помощи странам по координации коллективного реагирования на существенные перебои в поставках нефти посредством выпуска на рынок экстренных запасов нефти.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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