Президент Ильхам Алиев утвердил новый закон "О Счетной палате"

5 сентября 2018 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о применении закона "О Счетной палате" от 29 июня 2018 года.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с законом "О Счетной палате" и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим законом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом и проинформировать Кабинет министров.

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