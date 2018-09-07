В Азербайджане проведены мероприятия по просвещению военнослужащих в психологической сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно указанию министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, Управление по морально-психологической подготовке и связям с общественностью Главного управления по личному составу министерства провело мероприятие по организации психологической работы с участием офицеров по работе с личным составом и психологов в воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне, говорится в пятницу в сообщении минобороны.

В ходе учебно-методических занятий на тему «Изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужащих», проведенных с психологами воинских частей, была отмечена важность уделения особого внимания периоду адаптации новобранцев, которые только начинают заступать на боевое дежурство, а также даны инструкции и рекомендации по ведению психологической работы.

Кроме того, были проведены семинарские занятия на темы «Организация и ведение психологической работы в воинских частях», «Изучение социально-психологических процессов в военных коллективах» и «Роль психологических факторов во время работы с военнослужащими», говорится в сообщении.

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