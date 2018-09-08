В Азербайджане увеличилось число адвокатских структур

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, говорится в сообщении Коллегии.

В ходе заседания было принято решение о предоставлении президиумом Коллегии адвокатов студентке первого курса юридического факультета Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Шахханым Гасановой, набравшей 700 баллов, стипендии имени «Алимардан бека Топчубашова».

Кроме этого, было принято решение в связи с учреждением новых адвокатских структур. Так, были рассмотрены вопросы об учреждении нового адвокатского бюро в Сальянском районе, в том числе адвокатского бюро номер 20 и бюро LCG в Баку. В связи с данными обращениями президиум вынес положительное решение.

Согласно требованию закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности», в соответствии с процедурой прямого приема в Коллегию адвокатов, лиц, имеющих степень доктора юридических наук, после принесения ими клятвы адвоката, заведующая кафедрой Уголовного процесса Бакинского государственного университета, известный юрист, доктор юридических наук Фируза Аббасова была принята в членство Коллегии адвокатов.

Затем прошли обсуждения по другим вопросам по деятельности Коллегии, приняты соответствующие решения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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