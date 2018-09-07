Состоится международный симпозиум в связи со 100-летием освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики" и "Об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики" в Азербайджане" в Баку с 13 по 16 сентября состоится международный симпозиум на тему «Связи между Османским государством и Азербайджаном в период Первой мировой войны и Кавказская исламская армия». Об этом говорится в пятницу в сообщении Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Симпозиум посвящен 100-летию освобождения Баку Национальной армией Азербайджана совместно с Кавказской исламской армией от большевистско-дашнакской оккупации.

Организаторами симпозиума являются Институт истории НАНА и турецкий Центр исследований Ататюрка.

На международной научной конференции планируется заслушать доклады ученых Азербайджана, Турции и других стран.

На конференции будут заслушаны доклады азербайджанских историков на темы «Роль азербайджанских национальных военных сил в формировании и деятельности Кавказской исламской армии», «Вопрос передачи Иревана армянам во внешней политике Османской империи», «Гянджинский период в деятельности Азербайджанской Демократической Республики: июньский кризис», «Политико-дипломатическая борьба государственных деятелей Азербайджанской Демократической Республики по освобождению Баку», «Политика крупных держав по захвату Баку в архивных документах Германии», «Бакинская нефть и вопрос признания государственной независимости Азербайджанской Демократической Республики» и на другие темы.

Открытие научной конференции состоится 13 сентября в основном здании НАНА.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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