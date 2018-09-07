Россия с воодушевлением смотрит на развитие отношений с Азербайджаном – МИД

7 сентября 2018 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия с воодушевлением смотрит на развитие двусторонних отношений с Азербайджаном.

Об этом сказала в пятницу на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что многоплановое сотрудничество субъектов Российской Федерации с Азербайджанской Республикой развивается на основе соглашения правительства Азербайджана с правительствами российских регионов.

«На настоящий момент действуют 17 таких соглашений, готовится ряд новых. Об эффективности межрегиональных связей с Азербайджаном говорят, в частности, следующие факты: в Баку открыты представительства Дагестана, Татарстана, ЗАО "Торговый дом "Урал", торговый дом "Татарстан", представительства ряда региональных авиакомпаний – "Башкирские авиалинии", "Пермские авиалинии", "Пулковские авиалинии", "Самарские авиалинии", "Уральские авиалинии", некоторых бизнес-структур России – официального дилера "АВТОВАЗ" - "Хазар-Лада", группы компаний "Восток Сервис". Азербайджанские предприниматели инвестировали в строительство санаторно-курортного центра в городе Ессентуки, а также заводов по производству продуктов питания в Краснодарском крае. Реализуются проекты в Кабардино-Балкарии, Дагестане», - сказала Захарова.

Она добавила, что площадкой для обсуждения подготовки новых проектов сотрудничества является проходящий ежегодно Российско-азербайджанский межрегиональный форум, и сейчас готовится очередной, девятый по счету.

«Россия с воодушевлением смотрит на развитие двусторонних отношений с Азербайджаном. Потенциал огромный. Многое реализуется, многое находится на проработке», - сказала Захарова.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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