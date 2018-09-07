Президент Ильхам Алиев поздравил македонского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Македонии Георге Иванова.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости. Aзербайджано-македонские отношения – на пути динамичного развития. Надеюсь, что дальнейшее укрепление наших дружественных связей, развитие сотрудничества, представляющего взаимный интерес, всегда будут вносить вклад в благополучие наших народов. B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Македонии – спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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