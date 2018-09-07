От имени Президента Хорватии в честь Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг от имени Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович был дан официальный прием в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главы государств выступили на официальном приеме.

Выступление Президента Колинды Грабар-Китарович

-Ваше превосходительство, уважаемый Президент Алиев.

Ваше превосходительство, дамы и господа, дорогие друзья, добрый вечер.

Еще раз, господин Президент, говорю Вам и Вашей делегации «Добро пожаловать!» в Республику Хорватия. Надеюсь, что Ваш день прошел плодотворно и приятно, и ужин в этот вечер среди друзей будет Вам по душе.

Верю, что сегодняшний день запомнился не только проведенными переговорами, а также беседами, проведенными с премьер-министром и председателем парламента. Подписанием меморандума о взаимопонимании, в частности, переговорами между компаниями, функционирующими в энергетическом секторе, мы вступили в новый этап отношений между Хорватией и Азербайджаном.

Господин Президент, с целью внесения вклада в развитие двусторонних отношений с нетерпением жду, когда буду работать с Вами, вместе со всеми. Конечно же, мы желаем развития обеих стран. Желаю, чтобы обе страны, которые, к сожалению, исторически располагаются в нестабильном регионе, с надеждой смотрели в стабильное и благополучное будущее, были способны регулировать оставшиеся открытыми любые вопросы и нерешенные конфликты и в этом вопросе мы вас полностью поддерживаем.

Посредством особого партнерства, существующего между Азербайджаном и Европейским Союзом, желаю совместно работать в контексте Европейского Союза. Как я сегодня отметила, мы признательны Вам за вклад, вносимый Вами в качестве партнера НАТО, в частности, за вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане. Однако, вместе с тем, выражаю Вам благодарность за то, что мы обсудили региональную и глобальную безопасность в общем контексте, за наши общие интересы и общее будущее.

Еще раз желаю Вам очень доброго вечера и приятного времяпровождения в Хорватии.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Ваше превосходительство, уважаемая госпожа Президент.

Дамы и господа, дорогие друзья.

Госпожа Президент, вначале позвольте еще раз выразить Вам благодарность за приглашение, оказанное мне и моей делегации гостеприимство. Мы действительно чувствуем себя как дома в Вашей прекрасной стране. Мой официальный визит завершается, и я хочу отметить, что очень доволен результатами визита. Уверен, что визит усилит отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией.

Госпожа Президент, мы постоянно контактируем. Мы все помним Ваш официальный визит в Азербайджан два года назад. Налаженные между нами связи способствуют развитию двусторонних отношений. В прошлом году мы с Вами встретились в Мюнхене во время международной конференции и сегодня встречаемся в ходе моего официального визита в Хорватию. Это свидетельствует о том, что между нашими странами идет процесс очень активного политического диалога. Для развития отношений есть очень сильный потенциал.

Сегодня мы обсудили вопросы широкомасштабного сотрудничества в области развития энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры, промышленности. Обсудили также региональные вопросы. Во всех обсуждаемых вопросах у нас есть общий подход. Это очень важно. Это делает нас настоящими стратегическими партнерами. Азербайджан играет свою роль в вопросах энергетической безопасности нашего региона, Европы. Мы будем продолжать играть более активную роль, и в этом смысле сотрудничество с Хорватией представляет для нас большое значение.

Азербайджан был также инициатором проекта межконтинентального железнодорожного сообщения, и это уже приводит к значительному росту объема грузоперевозок из Европы в Азию и в обратном направлении. Все эти проекты – это проекты с конкретными результатами, и данные проекты нас объединяют.

Мы благодарны Хорватии за оказываемую нам устойчивую поддержку в наших отношениях с Европейским Союзом. Как мы сегодня обсудили, мы возлагаем большие надежды на скорейшее завершение нового соглашения с Европейским Союзом, и это также станет очень важным этапом в нашем сотрудничестве. Это всесторонний документ, охватывающий все сферы, связанные с политикой Азербайджана, его демократическим и экономическим развитием, энергетической политикой, транспортом, мультикультурализмом. Это будет важным документом, обеспечивающим в дальнейшем активное сотрудничество между Азербайджаном и Европой.

Вы отметили вклад, вносимый нами в миссию НАТО «Решительная поддержка». Мы с самого начала в Афганистане, я имею в виду наших солдат. Мы являемся одними из малочисленных стран, вступивших в коалицию с 2002 года. Недавно мы увеличили наш военный контингент в Афганистане до 120 военнослужащих. А это – один из самых высоких показателей среди стран, которые не являются членами НАТО. Разумеется, мы обеспечиваем коалиционные силы логистикой, транспортной поддержкой, предоставляем возможности полета над нашей территорией, и наш вклад высоко оценивается со стороны НАТО и стран-членов.

У нас есть хорошее понимание того, как развивать наши культурные связи, и подписание сегодня документа, относящегося, в частности, к культурному обмену, естественно. Азербайджан – это страна с традициями глубокого мультикультурализма, межрелигиозного, межцивилизационного диалога. Все это представляет для нас важное значение. Распоряжением Президента 2016 год объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма». В 2015 году мы провели первые Европейские игры. В 2017 году организовали четвертые Игры исламской солидарности. Таким образом, для определения формата сотрудничества в течение двух лет мы пригласили в этот город атлетов и друзей из Европы, исламского мира. Эти игры были не просто спортивным мероприятием. Это были объединяющие людей очень важные международные мероприятия.

Конечно, мы все помним исторический официальный визит в 2016 году руководителя Католической церкви Папы Римского Франциска в Азербайджан. Посланные им из Баку месседжи были действительно важными. Он подчеркнул важность нашей политики для достижения наибольшего взаимопонимания между представителями различных религий. Таким образом, как я ранее отметил, мы имеем общее понимание и подходы во всех вопросах, которые обсуждали с Хорватией. Это еще более усиливает наше партнерство.

Сегодня я покидаю Вашу прекрасную страну с хорошим настроением. Я действительно чувствую себя здесь как дома. Пользуясь случаем, для продолжения нашего сотрудничества хочу еще раз пригласить госпожу Президента совершить визит в Азербайджан.

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