Азербайджано-хорватские связи стратегического партнерства расширяются и развиваются - Вугар Рагимзаде

8 сентября 2018 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня осуществляет успешную внешнюю политику в регионе и в мировом масштабе. Эту реальность наглядно подтверждают, совершенные за последние дни визиты Президента Ильхама Алиева в зарубежные страны, приезд в Азербайджан канцлера Германии Ангелы Меркель, достигнутые в ходе этих встреч взаимные договоренности и подписанные документы. Этот фактор еще раз говорит о том, что Азербайджан стал авторитетной страной в регионе, Европе и, в целом, в мировом масштабе, «мировые центры силы» считаются со страной, с уважением относятся к ее национальным ценностям.

Об этом в пятницу сказал Trend член Политического совета партии «ПЕА», главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде.

Рагимзаде отметил, что успешная внешняя политика, проводимая Президентом Азербайджана, служит национальным интересам народа, государства.

«Сегодня Европейский союз, а также страны-члены ЕС стремятся к сотрудничеству с Азербайджаном. Этот интерес проявляется в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах. Сегодня европейские государства проявляют большой интерес к проекту мирового масштаба «Южного газового коридору», реализуемому по инициативе и при участии нашей страны», - добавил Рагимзаде.

По словам члена Политсовета, сегодня между Азербайджаном и Хорватией существуют связи международного партнерства, которые расширяются, развиваются с каждым днем.

«Особо стоит подчеркнуть, что подписанные во время визита документы придадут импульс росту торгового оборота между нашими странами, еще большее широкой реализации инвестиционных проектов», - добавил Рагимзаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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