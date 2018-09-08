Азербайджанский депутат примет участие на конференции в Узбекистане по вопросу Афганистана

8 сентября 2018 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев 10 сентября посетит Узбекистан, говорится в субботу в сообщении Аппарата азербайджанского парламента.

Здесь в городе Душанбе он примет участие в конференции на тему "Роль парламентов в привлечении Афганистана к сотрудничеству в Центральной Азии посредством превентивной дипломатии", которая пройдет по линии ООН.

В ходе мероприятия Азай Гулиев выступит с докладом о политике ПА ОБСЕ по Центральной Азии и Афганистану, реализуемых в этом направлении проектах, о роле и перспективах парламентской дипломатии в деле сотрудничества и диалога между странами региона.

В рамках визита также запланирована встреча с руководством парламента для обсуждения вопросов будущих вопросов сотрудничества между ПА ОБСЕ и Узбекистаном.

Визит завершится 13 сентября.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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