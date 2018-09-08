Президент Ильхам Алиев поздравил таджикского коллегу

8 сентября 2018 19:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

«Уважаемый Эмомали Шарифович, От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю самые искренние поздравления Вам и в Вашем лице всему Вашему народу по случаю национального праздника Республики Таджикистан – Дня независимости.

Сегодня Таджикистан продвигается по пути общественно-политической стабильности, устойчивого социально-экономического развития. Международный авторитет Вашей страны, ее роль в региональных вопросах с каждым днем растет.

Азербайджано-таджикские связи имеют богатые традиции. Ваш официальный визит в прошлом месяце в Азербайджан является отчетливым отражением этих традиций. Верю, что наши межгосударственные отношения, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, и впредь будут развиваться и расширяться. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Таджикистана – постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравлении главы государства.

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