Хорватия видит в Азербайджане важного партнёра на Кавказе – депутат

9 сентября 2018 21:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию является одним из важных шагов для развития связей между странами.

Об этом Trend, комментируя визит Президента Азербайджана в Хорватию, сказал депутат Муса Гулиев.

Депутат отметил, что данный визит Президента Ильхама Алиева важен также и для Хорватии.

«Несмотря на то, что Хорватия маленькая страна, это европейская страна и является дружественной страной для Азербайджана. Мы чувствуем эти отношения периодически, будь то во время визита Президента Хорватии в Азербайджан, или же во время визита Президента Азербайджана в Хорватию. Подписанные документы, которые предусматривают укрепление политических, экономических и культурных связей между странами, являются тому свидетельством. Хорватия видит в Азербайджане важного партнера на Кавказе. Сотрудничество с Хорватией – это увеличение числа друзей Азербайджана в Европе. Азербайджан является важным источником поставки энергоресурсов на европейский рынок. В этой связи европейские страны проявляют высокий интерес к Азербайджану, они хотят воспользоваться запасами углеводородов Азербайджана и построить соответственно этому плодотворные отношения”, - сказал депутат.

По словам Мусы Гулиева, Хорватия заинтересована в присоединении, как к газопроводу TAP, так и к транспортным коридорам, которые проходят через Азербайджан, и перевозить свои грузы через них.

«Это еще больше сближает Азербайджан и Хорватию, обеспечивает защиту интересов Азербайджана на европейском пространстве, правильное понимание азербайджанских реалий, в частности, справедливой позиции Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом, получение общественно-политической поддержки в наших интересах», - добавил депутат.

Муса Гулиев также отметил, что в любом случае, увеличение числа друзей Азербайджана в Европе и в мире, а также проявление Хорватией дружеского к Азербайджану отношения отрадно.

«В то же время, расширение наших культурных связей, знакомство народов друг с другом, расширение туристических возможностей приводит к дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. В этом смысле, официальный визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию является одним из важных шагов, предпринятых для развития связей между странами. Считаю, что после этого визита азербайджано-хорватские отношения будут развиваться еще интенсивнее», - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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