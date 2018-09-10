Продолжаются совместные учения «Сокол ТурАз – 2018» (ВИДЕО)

10 сентября 2018 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2018», продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Об этом говорится в понедельник в сообщении минобороны Азербайджана.

В ходе учений выполняются задачи по взаимодействию военно-воздушных сил двух стран во время совместных операций, изучению возможностей боевого слаживания, уничтожению наземных целей условного противника нанесением ударов с воздуха и другие задания.

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