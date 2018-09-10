Еврокомиссия: Наше намерение - скорейшее завершение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном продолжаются и проводятся на регулярной основе, как в Баку, так и в Брюсселе, сказали Trend в понедельник в Еврокомиссии.

«Наше намерение заключается в скорейшем завершении переговоров. Обе стороны продемонстрировали твердую приверженность продвижению в переговорах, и мы с нетерпением ждем следующего раунда, который состоится в ближайшем будущем», - сказали в организации.

Как отметили в Еврокомиссии, обсуждения проводились в конструктивном духе, и у обеих сторон есть сильная воля к подписанию этого соглашения, которое заменит нынешнее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1996 года.

«Это новое соглашение расширит и углубит наши отношения, основанные на общих фундаментальных ценностях и принципах. Соглашение будет охватывать политические, отраслевые, торгово-экономические отношения», - сказали в организации.

В Еврокомиссии отметили, что основное внимание уделяется заключению соглашения, которое хорошо отражает текущее сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, тот факт, что Азербайджан является важным партнером для Европейского союза и позволит сторонам полностью реализовать свой потенциал.

«Заключение нового соглашения является одним из главных приоритетов нашей двусторонней повестки дня, наряду с осуществлением недавно согласованных приоритетов партнерства между ЕС и Азербайджаном и сотрудничества в рамках инициативы «Восточное партнерство», в частности, по достижению 20 целей до 2020 года», - сказали в Еврокомиссии.

Напомним, что ЕС и правительство Азербайджана парафировали приоритеты партнерства 11 июля 2018 года в Брюсселе. Приоритеты партнерства отображают основные сферы сотрудничества, закрепленные в рамках Восточного партнерства, а именно:

- Укрепление государственных институтов и эффективное управление: включает в себя борьбу с коррупцией, преступностью и терроризмом, реформу госуправления;

- Экономическое развитие и рыночные возможности: включает в себя диверсификацию экономики, поддержку процесса вступления в ВТО, улучшение бизнес-среды;

-Энергоэффективность, защита окружающей среды: включает в себя поддержку Азербайджана в становлении логистическим и транспортным хабом, поддержку в эффективном управлении ресурсами;

- Мобильность и межличностные контакты: включает поддержку в сфере образования и человеческого капитала, обмен профессиональным опытом.

Приоритеты партнерства также предоставляют политическую рамочную базу для финансового сотрудничества между ЕС и Азербайджаном на 2018-2020 годы.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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