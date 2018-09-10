Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт Дворца культуры села Ивановка

10 сентября 2018 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района.

В распоряжении говорится, что с целью капитального ремонта, оснащения необходимым оборудованием и инвентарем Дворца культуры села Ивановка, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Исмаиллинского района будет выделено 2,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шабранском районе
Политика 18:29
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет роль культурного и политического моста между Европой и мусульманским миром
Политика 8 сентября 21:42
Президент Ильхам Алиев поздравил таджикского коллегу
Политика 8 сентября 19:35
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Зардабском районе
Политика 8 сентября 17:29
Визит Ангелы Меркель в Азербайджан стал логичным продолжением двустороннего политического диалога на высоком уровне - посол в ФРГ (ИНТЕРВЬЮ)
Политика 8 сентября 07:00
Президент Ильхам Алиев поздравил македонского коллегу
Политика 7 сентября 20:20
Лента новостей
Активы коммерческих банков Узбекистана увеличились
Бизнес 18:54
СК Узбекистана увеличили объем собранных страховых премий
Бизнес 18:44
Ташкент и Мумбаи свяжет новый авиарейс
Узбекистан 18:37
Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+ за август
Энергетика 18:34
В Саудовской Аравии будут наказывать за фривольное общение в мессенджерах
Арабские страны 18:34
Сервера популярных соцсетей могут быть перенесены в Азербайджан
ИКТ 18:30
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шабранском районе
Политика 18:29
ВБ: Банкам Азербайджана необходимо повышать капитализацию
Бизнес 18:24
Ислам - это наука, и к религии нужно подходить с научной точки зрения - Джавид Гурбанов
Общество 18:13