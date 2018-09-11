Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сабирабадском районе

11 сентября 2018 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Дадашбейли-Чель Агамамедли-Ханкечен-Салманлы в Сабирабадском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги, соединяющей 15 населенных пунктов c населением 22 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 15,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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