Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после капремонта в бакинской полной средней школе номер 8 (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с условиями, созданными после реконструкции и капитального ремонта в полной средней школе номер 8 имени генерал-лейтенанта Керима Керимова в Насиминском районе города Баку.

Директор школы Айтен Бахшалиева проинформировала главу государства о работе, проведенной в учебном заведении.

Было подчеркнуто, что здание школы построено в 1900 году. Прежде здесь размещался военный госпиталь. А впоследствии – Бакинская военная школа. С 1945 года в здании функционирует полная средняя школа номер 8. Ремонтные работы в школе, носящей имя Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Керима Керимова, начались в соответствии с проектом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым, в мае этого года, работы по реконструкции и оснащению были осуществлены в короткое время и на высоком уровне.

Глава государства ознакомился с созданными в школе условиями.

Распоряжением Президента Азербайджана школа номер 8 стала победительницей проведенного в 2010-2011 учебном году конкурса "Лучшее общеобразовательное учреждение".

Было отмечено, что трехэтажное здание школы состоит из основного и вспомогательных корпусов. Здесь обучаются 780 учащихся, с 2016-2017 учебного года функционируют подготовительные группы. Обучение в школе ведется в азербайджанском и русском секторах.

В ходе реконструкции были капитально отремонтированы все классные комнаты, мастерская, кабинет НВП, лаборатории, столовая, спортивный и актовый залы, а также другие служебные помещения, построено дополнительно пять классных комнат. В учебном заведении в целом заняты 83 человека, в том числе 70 педагогов. Здесь созданы все условия для работы педагогического коллектива и обучения учащихся на уровне, отвечающем современным требованиям. Школа оснащена оборудованием и современным учебным инвентарем, отвечающим высоким требованиям.

Еще большее развитие человеческого капитала в Азербайджане, обладающем богатыми природными ресурсами, с эффективным использованием этих ресурсов превратилось в важнейший фактор. Внимание и забота о развитии образования в нашей стране подтверждают, что этот важный фактор составляет основные принципы государственной политики. В последние годы строятся современные школьные здания, возводятся новые корпуса для учебных заведений. Данный процесс охватывает все регионы страны. Важная работа проделана также в сфере укрепления материально-технической базы школы. Фонд Гейдара Алиева оказывает мощную поддержку этой программе деятельности, осуществляемой на государственном уровне. Одним из таких учебных заведений, привлекающих внимание прекрасными условиями и современным учебно-образовательным оборудованием, является полная средняя школа номер 8.

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