При организации Фонда Гейдара Алиева в Варшаве отметили 100-летие АДР (ФОТО)

13 сентября 2018 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Польше в Варшаве 12 сентября состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Сначала гости ознакомились с посвященной Азербайджану выставкой под названием «Направление – Азербайджан» перед зданием Мазовецкого воеводства.

Главная цель выставки, которая будет функционировать в течение одного месяца, заключается в пропаганде туристических возможностей Азербайджана в Польше, более широком информировании о стране польской общественности.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов и воевода (губернатор) Мазовецкого воеводства Здзислав Сипера ознакомились с выставкой.

Затем азербайджанская делегация посетила памятник «В память о борьбе за независимые Азербайджан и Польшу», возведенный в парке имени Йозефа Полинского в Варшаве, возложила венки к памятнику.

Было отмечено, что этот памятник был возведен в честь начальника Генерального штаба Национальной армии Азербайджана (1918-1920 годы) польского генерала Мацея Сулькевича и полковника Польской армии и Национальной армии, азербайджанца Вели бека Ядигяра, и является символом дружбы и братства между азербайджанским и польским народами.

В этот же день в Королевском дворце в Варшаве состоялся официальный прием по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

В мероприятии, организованном Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в Польше, приняли участие заместитель министра иностранных дел и ответственные сотрудники других министерств, вице-маршалки и депутаты Сейма и Сената, Мазовецкий воевода, представители регионов Польши, аккредитованные в Варшаве послы и представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели Польши, представители учреждений среднего и высшего образования, соотечественники, проживающие в этой стране.

Открывая мероприятие вступительным словом, посол Гасан Гасанов поприветствовал участников мероприятия от имени Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

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